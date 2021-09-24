Байден пошутил о своем возрасте, говоря о прививках

Американские врачи рекомендуют жителям страны в возрасте 65+ делать бустерные прививки вакциной компании Pfizer. Президент США Джозеф Байден признался, что ему трудно признавать свой возраст. Однако пообещал поставить прививку сразу, как только сможет.

Об этом 78-летний глава государства заявил во время выступления с речью в Белом доме. Байден пообещал привиться и призвал американцев сделать тоже самое.

«Трудно признать, что мне уже больше 65, но я сделаю бустерную прививку», — цитирует его ТАСС.

Американский президент заявил, что если его сограждане в возрасте 65+ делали прививку в январе–марте этого года, им пора вакцинироваться снова.

«Если у вас есть обстоятельства медицинского характера, такие как сахарный диабет, или вы работаете на передовой в качестве врача, вы можете получить бустерную прививку уже сейчас», — приводит его слова РИА «Новости».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новые штаммы коронавируса приведут к тяжелому заболеванию. По его данным, количество погибших соотечественников может вырасти до миллиона человек. При этом в США 70 миллионов жителей не сделали ни одного укола профилактическими препаратами.