Байден посчитал, что США отстали по темпам вакцинации от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от коронавируса в стране идет слишком медленно. По его словам, ситуация с эпидемией может не улучшиться до марта 2021 года.

«Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле. Мы можем не увидеть улучшения до марта», — сказал демократ во время выступления Делавэре. Прямую трансляцию вел телеканала NBC.

Политик считает, что администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа сильно отстала по вопросу вакцинации. По словам избранного президента, если все будет идти такими темпами, то потребуются «годы, а не месяцы», чтобы для вакцинации всех американцев.

Байден предупредил, что даже при ускорении производства и вакцинации месяцы уйдут на то, чтобы привить большинство граждан.

Сам демократ 21 декабря уже привился от коронавируса. Он получил инъекцию препарата компании Pfizer в клинике штата Делавэр. Байден заявил, что ему было важно продемонстрировать готовность вакцинироваться. Прививку также сделали и его супруге. Через какое-то время паре введут вторую дозу вакцины.