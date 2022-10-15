Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн | 360°

Мир 15 октября 2022, 01:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн Президент США Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине очередной пакет военной помощи. На это американские власти выделят 725 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», - привела пресс-служба цитату из меморандума Байдена.

Реклама

Ранее агентство Reuters писало, что Украина получит от США боеприпасы и бронеавтомобили, в числе которых будут бронированные внедорожники Humvee. При этом журналисты отметили, что новый пакет военной помощи не будет включать системы для отражения ракетных ударов.

Реклама

Как уточнял министр обороны США Ллойд Остин, за время проведения спецоперации американские власти выделили на военную помощь Украине 16,8 миллиарда долларов.

В начале октября об очередной поставке снаряжения украинским военным заявили в Германии. Руководство страны выделило 11 миллионов евро на одежду, электрогенераторы, обогреваемые палатки и продовольствие.

0 0 0 0 0 0