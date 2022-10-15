Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн | 360°

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Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн

Президент США Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн

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Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине очередной пакет военной помощи. На это американские власти выделят 725 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», - привела пресс-служба цитату из меморандума Байдена.

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Ранее агентство Reuters писало, что Украина получит от США боеприпасы и бронеавтомобили, в числе которых будут бронированные внедорожники Humvee. При этом журналисты отметили, что новый пакет военной помощи не будет включать системы для отражения ракетных ударов.

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Как уточнял министр обороны США Ллойд Остин, за время проведения спецоперации американские власти выделили на военную помощь Украине 16,8 миллиарда долларов.

В начале октября об очередной поставке снаряжения украинским военным заявили в Германии. Руководство страны выделило 11 миллионов евро на одежду, электрогенераторы, обогреваемые палатки и продовольствие.

США

Украина

Джо Байден

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