15 июля 2023, 02:40
Байден попытался укусить ребенка в Финляндии, но потерпел неудачу
Fox News: Байден решил укусить ребенка перед отъездом из Финляндии, но потерпел неудачу
Американский президент Джо Байден попытался укусить маленького ребенка перед тем, как покинуть Финляндию. Информацию об этом опубликовал телеканал Fox News.
Казус случился в Хельсинки 13 июня. Глава Штатов поздоровался с сотрудниками посольства и их родными перед отъездом из страны. У одной женщины на руках сидела маленькая девочка. Когда американский лидер увидел ее, то наклонился к ребенку и попытался укусить за плечо.
Реклама
«Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать ее в голову», — сказано в сообщении.
Телеканал опубликовал видео со странным случаем. На нем видно, как ребенок начал извиваться в руках женщины, чтобы избежать прикосновений американского лидера.
Ранее Джо Байден не смог выговорить имя премьера Исландии во время пресс-конфиренции в Финляндии. Кроме того, глава Штатов перепутал страну и назвал политика ирландкой.
США
Финляндия
Дети
Джо Байден
Реклама
Реклама