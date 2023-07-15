Мир 15 июля 2023, 02:40 Байден попытался укусить ребенка в Финляндии, но потерпел неудачу Fox News: Байден решил укусить ребенка перед отъездом из Финляндии, но потерпел неудачу YouTube

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Американский президент Джо Байден попытался укусить маленького ребенка перед тем, как покинуть Финляндию. Информацию об этом опубликовал телеканал Fox News.

Казус случился в Хельсинки 13 июня. Глава Штатов поздоровался с сотрудниками посольства и их родными перед отъездом из страны. У одной женщины на руках сидела маленькая девочка. Когда американский лидер увидел ее, то наклонился к ребенку и попытался укусить за плечо.

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«Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать ее в голову», — сказано в сообщении.

Телеканал опубликовал видео со странным случаем. На нем видно, как ребенок начал извиваться в руках женщины, чтобы избежать прикосновений американского лидера.

Ранее Джо Байден не смог выговорить имя премьера Исландии во время пресс-конфиренции в Финляндии. Кроме того, глава Штатов перепутал страну и назвал политика ирландкой.