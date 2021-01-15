Байден попросит у Конгресса $1,9 трлн на стимулирование экономики

Избранный президент США Джозеф Байден на днях предложит выделить около 1,9 триллиона долларов на пакет мер по экономическому стимулированию, оказанию помощи населению и на борьбу с эпидемией коронавируса.

Источники агентства Bloomberg, сообщили, что программа поддержки будет двухступенчатой. Дополнительное финансирование войдет в первый пакет, второй — подразумевает меры по долгосрочной поддержке инфраструктуры, включая помощь правительствам штатов и местным властям.

Ожидается, что предложение Байдена встретит активное сопротивление республиканцев. Избранный президент утверждает, что риск сделать слишком мало намного больше, чем сделать слишком много.

Второй пакет мер, как ожидается, будет содержать предложения по ускорению вакцинирования американцев.

Байден ранее неоднократно критиковал администрацию Трампа за медлительность в этом вопросе. Инсайдеры утверждают, что на эти цели он попросит у Конгресса 160 миллиардов долларов дополнительно.