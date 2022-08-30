Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Байден намерен просить об одобрении продажи Тайваню оружия на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, отметил RT.

Проект сделки предполагает, среди прочего, передачу 60 противокорабельных ракет на 355 миллионов долларов и порядка 100 ракет класса «воздух-воздух» на 85,6 миллиона долларов, следует из статьи.

Когда именно Байден намерен обратиться к законодателям с этим запросом, не уточняется.

Однако, как отметила газета, законодатели, скорее всего, одобрят продажу. Но процесс может затянуться, поскольку конгресс находится на каникулах.

Отношения Китая и США заметно ухудшились из-за ситуации вокруг Тайваня. В частности, это произошло из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Пекин был против этой поездки и открыто выражал свою позицию. Но в Вашингтоне мнение китайских властей не учли.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности с Китаем.