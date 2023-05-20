Мир 20 мая 2023, 20:51 Байден попросил журналистов «умолкнуть» во время саммита G7 в Хиросиме Президент США Байден на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «умолкнуть» РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться». Видеоролик с очередным конфузом американского лидера опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Байден произносил вступительную речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, журналисты попытались задать американскому президенту вопросы, некоторые из них касались повышения потолка госдолга США и угрозы дефолта.

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«Умолкните, ладно? Спасибо», — обратился с улыбкой Байден к представителям СМИ.

Президент США заявил, отвечая на некоторые вопросы, что абсолютно спокоен в ситуации с дефолтом, переговоры с республиканцами по поводу повышения потолка заимствований он уже провел. Байден отметил, что вторая и третья встречи были более результативными, в отличие от первой.

Между тем, Республиканская партия США грозит Байдену импичментом. Республиканцы считают, что президент систематически работает над разрушением США с 20 января 2021 года и сознательно подвергает угрозе нацбезопасность страны.