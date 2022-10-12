Байден попросил Зеленского перестать публично жаловаться на нехватку помощи от США | 360°

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Байден попросил Зеленского перестать публично жаловаться на нехватку помощи от США

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Байден попросил Зеленского перестать публично жаловаться на нехватку помощи от США

WP: Байден в личной беседе попросил Зеленского перестать жаловаться на нехватку помощи

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Президент США Джо Байден в личной беседе призвал лидера Украины Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на нехватку помощи со стороны Штатов. О содержании разговора политиков газете The Washington Post сообщил бывший чиновник Белого дома.

По данным издания, Байден предупредил Зеленского, что если тот продолжит вести себя в том же духе и покажется неблагодарным, у него появятся трудности при попытках просить деньги у конгресса.

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WP напомнила, что власти США уже направляли Украине беспрецедентные объемы помощи и вооружение, но Зеленский при этом все равно не раз публично выступал с призывами к Штатам и другим странам Запада, чтобы ВСУ передали больше оружия.

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По данным издания, в политическом истеблишменте США зреет раскол из-за отношения к многомиллиардной помощи, которую Штаты шлют Зеленскому.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден уже дал понять, что американские войска не будут отправлять на Украину, потому что Штаты не ищут конфликта с Россией.

Владимир Зеленский

Джо Байден

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