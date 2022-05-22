Байден попросил передать Ким Чен Ыну только одно слово

У президента США Джо Байдена не нашлось что передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, кроме приветствия. Об этом написала южнокорейская газета «Чосон Ильбо», сославшись на журналистов пула Белого дома.

Джо Байден встретился с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном утром 22 мая. После встречи журналисты спросили американского президента, хочет ли он что-нибудь передать Ким Чен Ыну. Байден ответил: «Hello» («Здравствуйте» — прим. ред.) — и после паузы сообщил, что «это все».

Также во время встречи с журналистами в Сеуле Байден заявил, что США готовы к любым действиям Северной Кореи и продумали свой ответ на любой вызов. Так американский лидер отреагировал на вопрос журналистов, не беспокоится ли он о возможном ядерном ударе от КНДР.

Байден посетил Сеул с трехдневным визитом. До конца дня он вместе с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем посетит Корейский центр воздушных и космических операций в Пхентхэке. Сегодня рабочая поездка завершится, после нее Джо Байден отправится в Японию.