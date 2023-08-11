Мир 11 августа 2023, 00:22 Байден попросил конгресс выделить $200 млн на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке РИА «Новости»

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Лидер США Джо Байден обратился к конгрессу с запросом о выделении 200 миллионов долларов на противодействие ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо, которое администрация президента приложила к новому дополнительному запросу о госрасходах в текущем финансовом году.

«Белый дом запрашивает 200 миллионов долларов на противодействие дестабилизирующей деятельности частной военной компании „Вагнер“ и других вредоносных российских действующих лиц в странах Африки», — сказано в письме.

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Там также уточняется, что часть денег пойдет на «укрепление демократических институтов и безопасности африканских стран».

Кроме этого, президент США просит у конгресса около 13 миллиардов на поддержку Украины. Предполагается, что 9,5 миллиарда пойдет на восполнение запасов снарядов и военной техники ВСУ, а 3,5 миллиарда направят на «разведывательную и прочую оборонную поддержку».