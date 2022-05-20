Байден попробует уговорить Турцию на расширение НАТО

США могут выступить в качестве посредника между Финляндией и Швецией с одной стороны и Турции с другой в переговорах о расширении НАТО. Джо Байден попробует убедить Реджепа Эрдогана согласиться на вступление стран в Альянс, сообщило издание Milliyet.

Источник в НАТО сообщил, что недавние встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с Джо Байденом, а также контакты министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне могут сыграть важную роль в решении этой проблемы. Есть вероятность, что американский президент попробует выступить посредником в переговорах, чтобы оправдать ожидания Турции.

Однако решающими все-таки станут шаги администрации Стокгольма, направленные на снятие опасений турецкого руководства. Оно требует, чтобы союзники по НАТО и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам его безопасности.

«Если Белый дом будет включен в процесс, то можно будет вести работу над пакетом, который будет постоянно учитывать озабоченности Швеции и Финляндии, а также Турции по борьбе с терроризмом. Особенно по модернизации самолетов F-16, о которых договорились США и Турция», — отметил автор статьи.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство, и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал одобрить их как можно скорее. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган не поддержал этот шаг, так как указанные страны вводили санкции против Турции и отказывались экстрадировать террористов.