Мир 22 декабря 2022, 07:47 Байден пообещал Зеленскому и дальше укреплять ПВО Украины Байден завил, что США поставят Украине ЗРК Patriot и обучат украинских военных Википедия

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Американский президент Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение Соединенных Штатов поставить киевскому режиму ЗРК Patriot, а также обучить украинских военных. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать», — сказал он.

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Байден добавил, что поставка такого вооружения Украине не приведет к эскалации конфликта. США 21 декабря объявили о выделении нового пакета военной помощи киевскому режиму, речь идет о 1,85 миллиарде долларов. В частности, Штаты передадут Украине одну батарею ЗРК Patriot. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что таким образом общая сумма помощи украинской стороне превысит 21 миллиард долларов. Об этом написало РИА «Новости».

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Прилетевший накануне в Штаты Зеленский заявил, что Украина не хочет вступления США в конфликт с Россией. По его словам, украинские военные сами справятся с управлением американских самолетов и танков.

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