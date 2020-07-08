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    08 июля 2020, 08:15

    Байден пообещал ввести ограничения на ввоз товаров из России, когда станет президентом США

    Александра Ломейко

    Ассортимент товаров из России в США может стать более скудным. Претендующий на президентский пост бывший вице-президент страны Джо Байден пообещал ввести на них ограничения. Это произойдет, если он победит на выборах.
    Байден пообещал ввести ограничения на ввоз товаров из России, когда станет президентом США

    План будущих реформ в системе поставок товаров в Соединенные Штаты опубликован на сайте Байдена. В нем говорится о том, что зависимость Вашингтона и его союзников от импорта из Китая и РФ необходимо уменьшить.

    Байден обосновал свое предложение необходимостью «защитить критически важную инфраструктуру и поставки». В случае победы на выборах главы государства политик намерен ввести целевые ограничения на российские и китайские товары. Кандидат в президенты увидел в них угрозу национальной безопасности США.

    «Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», — указано в плане Байдена. Он указал, что нужно разрабатывать новые подходы к безопасности системы снабжения.

    Сейчас Джо Байдена считают главным конкурентом нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Главу Белого дома, по данным июньских опросов, поддерживают на 8% жителей США меньше, чем его оппонента.

    Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Недавно в предвыборную гонку включился Канье Уэст.