Байден пообещал ввести ограничения на ввоз товаров из России, когда станет президентом США

Ассортимент товаров из России в США может стать более скудным. Претендующий на президентский пост бывший вице-президент страны Джо Байден пообещал ввести на них ограничения. Это произойдет, если он победит на выборах.

План будущих реформ в системе поставок товаров в Соединенные Штаты опубликован на сайте Байдена. В нем говорится о том, что зависимость Вашингтона и его союзников от импорта из Китая и РФ необходимо уменьшить.

Байден обосновал свое предложение необходимостью «защитить критически важную инфраструктуру и поставки». В случае победы на выборах главы государства политик намерен ввести целевые ограничения на российские и китайские товары. Кандидат в президенты увидел в них угрозу национальной безопасности США.

«Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», — указано в плане Байдена. Он указал, что нужно разрабатывать новые подходы к безопасности системы снабжения.

Сейчас Джо Байдена считают главным конкурентом нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Главу Белого дома, по данным июньских опросов, поддерживают на 8% жителей США меньше, чем его оппонента.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Недавно в предвыборную гонку включился Канье Уэст.