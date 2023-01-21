Мир 21 января 2023, 00:03 Байден пообещал Украине предоставить всю необходимую помощь Президент США Байден пообещал Украине любую военную помощь РИА «Новости»

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Западные страны окажут Украине всю необходимую ей помощь. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Цитату привел ТАСС.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — сказал он.

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При этом президент не стал отвечать журнлистам, поддерживает ли он поставки танков Германией.

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил, что западные страны не будут замедлять темпы предоставления военной помощи Украине. Они полагают, что сейчас наступил «решающий момент» в боевых действиях. Остин сообщил, что ВСУ получат от Нидерландов ракеты и американские системы противоракетной обороны Patriot. Также Украине уже отправили системы ПВО Франция, Германия и Великобритания.

Американские власти включили зенитно-ракетные системы NASAMS в новый пакет военной помощи украинской стороне. Байден 20 января поручил выделить на вооружение дополнительные 2,5 миллиарда долларов. Кроме NASAMS, ВСУ получат системы ПВО Avenger, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и колесные броневики с противоминной защитой MRAP.