Байден пообещал Тайваню защиту в случае агрессии со стороны Китая

Соединенные Штаты готовы защитить Тайвань в случае возможной военной агрессии против него со стороны Китая. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

«Да. У нас есть обязательство делать это», — сказал Байден во время общения на телеканале CNN.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, помогут ли США Тайваню в случае атаки на него со стороны КНР. Американский лидер утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, может ли он сказать, что Штаты не отстанут от Китая в военной и сфере и обещают ли они защищать Тайвань.

Ранее директор бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтун заявил, что вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего года очень мала. Слова Минтуна привело тайваньское новостное агентство Central News Agency.

До этого министр обороны Тайваня Цю Гочжэн высказал мнение, что у материкового Китая к 2025 году будут все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань. Он оценил сложившуюся обстановку в районе Тайваньского пролива как самую напряженную за последние 40 лет. Об этом написало РИА «Новости».