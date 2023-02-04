Мир 04 февраля 2023, 22:16 Байден пообещал «позаботиться» о ситуации с аэростатом Китая Глава Белого дома Байден: США «позаботятся» о ситуации вокруг метеозонда Китая United States Air Force

Читать 360tv в

Администрация США «позаботится» о ситуации вокруг китайского аэростата в американском воздушном пространстве. Об этом заявил президент страны Джо Байден. Его слова привел ТАСС.

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать ситуацию вокруг китайского зонда.

Реклама

«Мы позаботимся об этом», — сказал Байден, отвечая на вопрос на авиабазе Хэнкок в штате Нью-Йорк.

Реклама

Свои слова американский лидер никак не пояснил.

Американские военные ранее зафиксировали воздушный шар Китая над территорией США. В Пентагоне решили, что это разведывательный объект. Сразу же после его обнаружения, руководство страны приняло меры для обеспечения защиты важных сведений.

МИД КНР позже объяснил, что летающий объект — это китайский метеорологический зонд. Как объяснили дипломаты, аэростат потерял контроль из-за сильного ветра, после чего произошло отклонение от заданного курса.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен из-за этой ситуации отложил свой визит в Китай. Он назвал присутствие китайского аэростата в американском воздушном пространстве «явным нарушением суверенитета США и международного права». После этого член Политбюро ЦК Китая Ван И заявил, что КНР не приемлет любых спекуляций и необоснованных обвинений из-за сложившийся ситуации.