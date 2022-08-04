Байден пообещал подписать документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден поприветствовал принятие Сенатом резолюции о расширении НАТО. Он пообещал подписать документы, позволяющие Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического альянса.

«Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории», — сказал Байден. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что вступление этих стран в блок еще больше укрепит его коллективную безопасность. Расширение НАТО позволит углубить трансатлантическое партнерство. Байден назвал голосование Сената историческим и поблагодарил его участников за принятое решение.

«США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности», — пообещал президент.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о включении Финляндии и Швеции в НАТО.