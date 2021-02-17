Байден пообещал не вмешиваться в дела против Трампа

Президент США Джозеф Байден в эфире телеканала CNN пообещал не принимать участие в расследовании дел против своего предшественника Дональда Трампа.

Лидер Штатов отметил, что он хочет освещать свою повестку после окончания процедуры импичмента бывшему президенту, написал Daily Storm.

«В течение четырех лет в новостях говорилось только о Трампе. В следующие четыре года я хочу быть уверен, что все новости принадлежат американцам. Я устал говорить о Трампе», — подчеркнул Байден.

Он заявил, что не будет вмешиваться в работу Минюста страны, если ведомство начнет расследование дел против Трампа. Глава государства заметил, что решение рассматривать дела остается за министерством.