08 марта 2024, 09:51
Байден пообещал не отправлять американских солдат на Украину
Президент Байден заявил, что на Украине не было и не будет солдат из США
Американский президент Джо Байден во время своего выступления в конгрессе подтвердил, что Украина не просит отправлять ей солдат. По его словам, ВСУ нужны только вооружение и боеприпасы.
«Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет <…> на Украине, и я привержен сохранить это», — сказал лидер.
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Байден призвал законодателей одобрить финансирование для выделения военной помощи украинской стороне. США, по его словам, не станут отступать и прогибаться по этому вопросу и продолжат направлять помощь ВСУ.
Во время выступления Байден также похвастал американской экономикой, а затем по ошибке посоветовал гражданам США посетить Москву для покупки дешевых лекарств.
Бывший президент США Дональд Трамп в пух и прах разнес речь Байдена. Он назвал выступление позором для страны и жестко раскритиковал слова своего «предшественника». Журналист Такер Карлсон завил, что послание Байдена к конгрессу стало самым мрачным и антиамериканским за всю историю страны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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