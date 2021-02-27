Байден пообещал изменить политику США в Саудовской Аравии

США не ограничатся санкциями против 76 саудовцев, причастных к преследованию диссидентов за границей. В понедельник президент Джо Байден объявит о «новых изменениях» американской политики в отношении Саудовской Аравии. Об этом Байден заявил в интервью Univision.

Глава Белого дома рассказал, что разговаривал с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и «ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня [26 февраля] и в понедельник».

«Мы привлечем их к ответственности за нарушения прав человека», — привело РИА «Новости» слова Байдена.

В пятницу, 26 февраля, Вашингтон опубликовал доклад американских спецслужб, посвященный убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Турции.

Спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Мухаммед бен Салман, вероятно, отдал приказ убить Хашукджи.

В тот же день США ввели визовые ограничения в отношении 76 жителей Саудовской Аравии. Санкции вводятся по новому «запрету Хашукджи».