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    27 февраля 2021, 04:00

    Байден пообещал изменить политику США в Саудовской Аравии

    Кирилл Фролов

    США не ограничатся санкциями против 76 саудовцев, причастных к преследованию диссидентов за границей. В понедельник президент Джо Байден объявит о «новых изменениях» американской политики в отношении Саудовской Аравии. Об этом Байден заявил в интервью Univision.

    Байден пообещал изменить политику США в Саудовской Аравии

    Глава Белого дома рассказал, что разговаривал с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и «ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня [26 февраля] и в понедельник».

    «Мы привлечем их к ответственности за нарушения прав человека», — привело РИА «Новости» слова Байдена.

    В пятницу, 26 февраля, Вашингтон опубликовал доклад американских спецслужб, посвященный убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Турции.

    Спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Мухаммед бен Салман, вероятно, отдал приказ убить Хашукджи.

    В тот же день США ввели визовые ограничения в отношении 76 жителей Саудовской Аравии. Санкции вводятся по новому «запрету Хашукджи».