Байден пообещал бороться с системным расизмом в Америке
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заверил, что в случае своей победы на выборах он будет бороться с проявлением системного расизма в стране. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Мы должны бороться с системным расизмом в лоб и гарантировать, что у каждого есть справедливый шанс на американскую мечту», — подчеркнул политик.
По его мнению, расово-нейтральная политика — это недостаточный ответ на расовое неравенство.
Ранее Байден пригрозил действующему лидеру США Дональду Трампу военным переворотом, если тот откажется снимать с себя полномочия в случае поражения на предстоящих выборах.