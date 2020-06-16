Байден пообещал бороться с системным расизмом в Америке

«Мы должны бороться с системным расизмом в лоб и гарантировать, что у каждого есть справедливый шанс на американскую мечту», — подчеркнул политик.

По его мнению, расово-нейтральная политика — это недостаточный ответ на расовое неравенство.

Ранее Байден пригрозил действующему лидеру США Дональду Трампу военным переворотом, если тот откажется снимать с себя полномочия в случае поражения на предстоящих выборах.