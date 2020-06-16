    16 июня 2020, 17:27

    Байден пообещал бороться с системным расизмом в Америке

    Артур Блянихов

    Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заверил, что в случае своей победы на выборах он будет бороться с проявлением системного расизма в стране. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    «Мы должны бороться с системным расизмом в лоб и гарантировать, что у каждого есть справедливый шанс на американскую мечту», — подчеркнул политик.

    По его мнению, расово-нейтральная политика — это недостаточный ответ на расовое неравенство.

    Ранее Байден пригрозил действующему лидеру США Дональду Трампу военным переворотом, если тот откажется снимать с себя полномочия в случае поражения на предстоящих выборах.