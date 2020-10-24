Байден пообещал бесплатную вакцину от COVID-19

Во время встречи с избирателями в штате Делавер кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что как только будет разработана вакцина от коронавируса, все американцы получат ее бесплатно.

Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

«Когда у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна быть бесплатной для всех, вне зависимости от того, застрахованы вы или нет», — сказал Байден, выступая в Уилмингтоне. Он пообещал, что, став президентом, распорядится «закупить оптом необходимое количество доз вакцины Covid-19, чтобы мы могли бесплатно предоставить ее тем, кто не застрахован, недостаточно застрахован или имеет медицинскую страховку».

За 11 дней до выборов Байден пообещал, что помимо бесплатного распространения вакцины попросит губернаторов ввести повсеместное обязательное ношение масок, внедрит национальный план тестирования и увеличит производство и распространение средств индивидуальной защиты.

«Covid-19 затмевает все, с чем мы сталкивались в новейшей истории, и не показывает никаких признаков замедления. Вирус распространяется почти в каждом штате», — подчеркнул Байден.

Он вновь повторил сделанный на вторых дебатах прогноз, что из-за президента США Дональда Трампа страну ждет «темная зима».

На встрече со своим оппонентом Трамп пообещал, что национальная вакцина от коронавируса появится уже через несколько недель.