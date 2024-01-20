Мир 20 января 2024, 12:15 Байден понадеялся на сделку с конгрессом по защите границы и помощи Украине Байден выразил надежду на скорую сделку по защите границы и помощи Украине IMAGO / Kyle Mazza / Global Look Press

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Президент США Джо Байден выразил надежду, что конгресс в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению средств на защиту государственной границы и помощь Украине. Об этом он заявил в ходе конференции мэров американских городов.

«Мне кажется, что мы сможем что-то выработать на следующей неделе, по крайней мере, в сенате», — сказал он.

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Байден также отметил, что Белый дом на протяжении нескольких недель обсуждает с сенаторами вопрос выделения средств на Украину и усиление границы США.

Представители Республиканской партии заблокировали в сенате запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов на помощь Украине. В палате представителей также отказались рассматривать документ. Для принятия закона необходимо, чтобы согласие на эту меру дали обе палаты конгресса, но республиканцы требуют от Байдена обратить внимание на необходимость укрепления границы страны.

Представители Байдена на встрече с законодателями предупреждали, что Украина обречена на поражение без американской помощи.