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    02 октября 2020, 16:48

    Байден помолится за здоровье Трампа

    Алена Макаренко

    Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пожелал здоровья действующему главе государства Дональду Трампу, который заболел COVID-19. Слова поддержки он оставил у себя в Twitter.

    Байден пообещал молиться за здоровье президента.

    «Джилл (супруга Байдена — прим.) и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи», — написал Байден.

    Ранее Трамп вместе со своей супругой изолировался от окружающих после того, как у его помощницы выявили коронавирус. Позже и у четы подтвердился COVID-19. Самочувствие у членов президентской семьи остается нормальным. Супруги планируют сидеть на карантине в Белом доме и выполнять свои обязанности. Таким образом, коронавирус подхватил один из государственных лидеров, которые больше всех отрицали существование инфекции.

    Выборы президента США пройдут 3 ноября, напомнила «Газета.ru». В некоторых штатах уже стартовало досрочное голосование. COVID-19 сыграет Трампу на руку в предвыборной гонке, считает политолог Наталия Елисеева. При этом американский лидер — здоровый человек, поэтому коронавирус не усугубит его состояние.

    Новости SMI.FM