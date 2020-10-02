Байден помолится за здоровье Трампа

Байден пообещал молиться за здоровье президента.

«Джилл (супруга Байдена — прим.) и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи», — написал Байден.

Ранее Трамп вместе со своей супругой изолировался от окружающих после того, как у его помощницы выявили коронавирус. Позже и у четы подтвердился COVID-19. Самочувствие у членов президентской семьи остается нормальным. Супруги планируют сидеть на карантине в Белом доме и выполнять свои обязанности. Таким образом, коронавирус подхватил один из государственных лидеров, которые больше всех отрицали существование инфекции.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, напомнила «Газета.ru». В некоторых штатах уже стартовало досрочное голосование. COVID-19 сыграет Трампу на руку в предвыборной гонке, считает политолог Наталия Елисеева. При этом американский лидер — здоровый человек, поэтому коронавирус не усугубит его состояние.