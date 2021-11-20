Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло перед Днем благодарения

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, отдал дань американской традиции. Он публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня благодарения. О прошедшей церемонии сообщила телекомпания CNN.

«Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование», — провозгласил Байден. Одна из этих птиц в ответ стала громко кричать, и это очень развеселило собравшуюся публику. Американский президент пошутил, что индеек на данное мероприятие в условиях пандемии отбирали еще и по факту их вакцинации. Само мероприятие прошло в Розовом саду Белого дома.

Обеих индеек вырастили в штате Индиана. Теперь их отправят в кампус Университета Пердью, где за ними будут ухаживать. Церемония в столице США проходила со всеми почестями. Птиц поселили в отеле Willard, их сделали почетными посетителями пресс-конференции с Национальной федерацией индеек.

День благодарения в США каждый год отмечается в четвертый четверг ноября. В этом году традиционный американский праздник выпал на 25 число месяца.