Байден получит аккаунт президента США в Twitter без подписчиков

Официальная учетная запись президента США в Twitter в январе перейдет к избранному главе государства Джозефу Байдену. Однако администрации демократа все-таки придется начать все с нуля, поскольку подписчиков у аккаунта не будет.

Об этом руководство социальной сети проинформировало команду Байдена, пишет агентство Bloomberg.

«Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начать с нуля», — заявил представитель Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти. То же самое произойдет и с аккаунтом Белого дома — к новой администрации он перейдет без подписчиков, отмечает агентство.

У нынешнего главы США есть две основные учетные записи в Twitter. По большей части Трамп публикует свои заявления на личной странице, а не в официальном президентском аккаунте, который переходит от одного главы Белого дома к другому.

Сейчас на страницу президента США подписано свыше 33 миллионов человек, 26 миллионов пользователей читают официальный аккаунт Белого дома. На личный аккаунт Трампа при этом подписано 88,5 миллиона человек.

По итогам голосования коллеги выборщиков Байден победил на выборах главы государства, прошедших 3 ноября. Конгресс должен утвердить результаты 6 января. Трамп до сих пор не признал свое поражение и не оставил попыток оспорить итоги голосования через суд.