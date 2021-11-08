Байден похвалил персонажа из «Улицы Сезам» за прививку от коронавируса
Президент США Байден похвалил персонажа из Улицы Сезам за прививку от коронавируса
Американский президент Джо Байден похвалил персонажа из телевизионного шоу «Улица Сезам» Большую птицу за то, что она вакцинировалась от коронавируса. О своей прививке птица сообщила в Twitter, пожаловавшись, что у нее немного болит крыло.
«Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других», — говорилось в посте в аккаунте Большой птицы.
В ответах к записи отметился даже президент США Джо Байден. Он похвалил персонажа и напомнил о плюсах прививок.
«Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — написал политик.
Многие пользователи тоже поддержали Большую птицу, назвав ее героем. По словам некоторых, благодаря ей их детям будет нестрашно делать прививки.
Но были и те, кому показалось, что идея задействовать Большую птицу в прививочной кампании не слишком удачная, и это больше похоже на государственную пропаганду.
На прошлой неделе стало известно, что власти США готовы в ближайшее время начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет. Применение препаратов Pfizer и BioNTech одобрили федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний.