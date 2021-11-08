Байден похвалил персонажа из «Улицы Сезам» за прививку от коронавируса

Американский президент Джо Байден похвалил персонажа из телевизионного шоу «Улица Сезам» Большую птицу за то, что она вакцинировалась от коронавируса. О своей прививке птица сообщила в Twitter, пожаловавшись, что у нее немного болит крыло.

«Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других», — говорилось в посте в аккаунте Большой птицы.

В ответах к записи отметился даже президент США Джо Байден. Он похвалил персонажа и напомнил о плюсах прививок.

«Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — написал политик.

Многие пользователи тоже поддержали Большую птицу, назвав ее героем. По словам некоторых, благодаря ей их детям будет нестрашно делать прививки.

Но были и те, кому показалось, что идея задействовать Большую птицу в прививочной кампании не слишком удачная, и это больше похоже на государственную пропаганду.

На прошлой неделе стало известно, что власти США готовы в ближайшее время начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет. Применение препаратов Pfizer и BioNTech одобрили федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний.