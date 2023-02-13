13 февраля 2023, 18:28
Байден поедет в Польшу, чтобы с «ястребиной позиции» нацелиться на Россию
Global Times: президент Байден едет в Польшу для ужесточения общей с ЕС позиции по России
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу попытается создать более воинственный настрой у европейских лидеров, чтобы с «ястребиной позиции» нацелиться на Россию. Об этом эксперт Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн заявил газете Global Times.
«Он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать еще большее давление на европейских лидеров, чтобы с еще более жесткой ястребиной позиции совместно нацелиться на Россию», — заявил эксперт.
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Визит президента США в Польшу запланировали на 20–22 февраля. В программе поездки — встреча с президентом страны Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки».
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Ранее власти Польши назвали гибель своих наемников на Украине надуманной проблемой. По словам вице-премьера — министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, число погибших небольшое и не стоит делать из этого трагедии.
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