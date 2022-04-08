Байден подтвердил отправку в Словакию ЗРК Patriot вместо переданного Украине С-300

В Словакию передислоцируют американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Страна получит его от США взамен переданного Украине ЗРК С-300, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский лидер подчеркнул, что страна будет способствовать передаче украинской стороне военного потенциала «наших союзников и партнеров по всему миру». Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы ЗРК С-300», — сказал президент США.

Передислокацию ЗРК Patriot он объяснил обеспечением передачи С-300 Украине и дальнейшей безопасности Словакии.

В заявлении министра обороны США Ллойда Остина, которое распространил Пентагон, сказано об одном ЗРК Patriot.

«Мы ожидаем, что батарея и ее экипаж прибудут в ближайшие дни», — сказал он.

Ранее Минобороны Словакии, напомнил ТАСС, заявляло, что вместо переданных С-300 получит от США четыре американских комплекса.