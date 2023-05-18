Мир 18 мая 2023, 16:49 Байден подтвердил намерение США защищать Японию любыми средствами, включая ядерное оружие Президент Байден подтвердил намерение США защищать Японию любыми средствами japan flag

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Американский президент Джо Байден сообщил, что США намерены защищать Японию любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление МИД Японии.

«Президент Байден подтвердил приверженность США защите Японии в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве и безопасности, подкрепленную всем спектром возможностей, включая ядерные», — сказано в официальном сообщении японского внешнеполитического ведомства.

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Два лидера обсудили также несколько тем по региональной безопасности. Они подчеркнули, что «любые односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы в Индо-Тихоокеанском регионе, в особенности в Восточной Азии» недопустимы.

Политики договорились и дальше сотрудничать по вопросам, которые связаны с Китаем. При этом они выразили понимание, что важно продолжить взаимодействовать с КНР «по общим вызовам». Байден и Кисида отметили важность стабильности и мира в Тайваньском проливе. Оба лидера договорились тесно сотрудничать не только между собой, но и с Южной Кореей.