18 мая 2023, 16:49
Байден подтвердил намерение США защищать Японию любыми средствами, включая ядерное оружие
Президент Байден подтвердил намерение США защищать Японию любыми средствами
Американский президент Джо Байден сообщил, что США намерены защищать Японию любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление МИД Японии.
«Президент Байден подтвердил приверженность США защите Японии в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве и безопасности, подкрепленную всем спектром возможностей, включая ядерные», — сказано в официальном сообщении японского внешнеполитического ведомства.
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Два лидера обсудили также несколько тем по региональной безопасности. Они подчеркнули, что «любые односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы в Индо-Тихоокеанском регионе, в особенности в Восточной Азии» недопустимы.
Политики договорились и дальше сотрудничать по вопросам, которые связаны с Китаем. При этом они выразили понимание, что важно продолжить взаимодействовать с КНР «по общим вызовам». Байден и Кисида отметили важность стабильности и мира в Тайваньском проливе. Оба лидера договорились тесно сотрудничать не только между собой, но и с Южной Кореей.
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Джо Байден
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