Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден намерен во вторник, 9 августа, подписать протоколы о вступлении в Североатлантический альянс новых членов — Швеции и Финляндии. Об этом свидетельствует его рабочий график, сообщило РИА «Новости».

Заявки кандидатов на вступление в НАТО ранее ратифицировал сенат. Белый дом сообщил, что президент готов подписать протоколы.

«Президент выступит с заявлением и подпишет инструменты ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндии и Королевства Швеции», — говорится в сообщении.

Единственным противником ратификации заявок в сенате оказался республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО отвечают их национальным интересам, но не относится к интересам национальной безопасности США, пояснил сенатор.

Турция продолжает настаивать на выполнении Швецией и Финляндией поставленных им условий. Иначе не следует ожидать от Турции положительного решения при голосовании о вступлении в блок.