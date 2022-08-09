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    09 августа 2022, 05:08

    Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

    Белый дом: Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

    Полина Созыкина

    Президент США Джо Байден намерен во вторник, 9 августа, подписать протоколы о вступлении в Североатлантический альянс новых членов — Швеции и Финляндии. Об этом свидетельствует его рабочий график, сообщило РИА «Новости».

    Заявки кандидатов на вступление в НАТО ранее ратифицировал сенат. Белый дом сообщил, что президент готов подписать протоколы.

    «Президент выступит с заявлением и подпишет инструменты ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндии и Королевства Швеции», — говорится в сообщении.

    Единственным противником ратификации заявок в сенате оказался республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО отвечают их национальным интересам, но не относится к интересам национальной безопасности США, пояснил сенатор.

    Турция продолжает настаивать на выполнении Швецией и Финляндией поставленных им условий. Иначе не следует ожидать от Турции положительного решения при голосовании о вступлении в блок.