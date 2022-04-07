Байден подпишет инициативу об ужесточении норм в торговле с РФ

Президент США Джо Байден намерен подписать законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ в свете ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привел ТАСС.

«Это то, что президент поддерживает, к чему он призывал. Разумеется, он планирует их подписать», — сообщила Псаки.

Ранее данные законопроекты одобрил Конгресс США.

Байден с начала спецоперации на Украине подписал несколько пакетов антироссийских санкций, в том числе запрет на импорт энергоносителей из РФ. После этого стоимость бензина на заправках в США стремительно выросла.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил о том, что Соединенные Штаты Америки и их союзники намерены со временем лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа. Реализация планов Америки потребует времени, однако в результате Россия лишится любых доходов от поставок за границу энергоресурсов, отметил представитель Вашингтона.