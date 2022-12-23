Мир 23 декабря 2022, 19:34 Байден подписал закон об оборонном бюджете на $858 млрд Белый дом опубликовал указ Байдена об оборонном бюджете на 2023 год РИА «Новости»

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Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, который начался 1 октября, составил 858 миллиардов рублей. Об этом говорится в подписанном президентом страны Джо Байденом указе, опубликованном на сайте Белого дома.

«В пятницу, 23 декабря, президент подписал указ о финансировании национальной обороны на 2023 финансовый год. Документ определяет ассигнования для министерства обороны, министерства энергетики, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности и управления разведки», — говорится в сообщении.

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Законопроект получил одобрения обеих палат американского Конгресса. Кроме выделения средств для работы ведомств США, в нем также предусмотрены 800 миллионов долларов военной помощи для Украины и шесть миллиардов долларов на программу сдерживания в Европе. Этот проект направлен против России.

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Среди других антироссийских мер в законе упомянули санкции за операции с российским золотом, пятилетний запрет на сотрудничество в военной сфере, прекращение обмена информацией о системе противоракетной обороны и работу на исключение России из G20 и других международных организаций.