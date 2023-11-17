Важное 17 ноября 2023, 09:42 Байден подписал закон о временном бюджете без расходов на Украину Президент США Байден подписал закон о бюджете без доппомощи Украине и Израилю IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi

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Украина и Израиль не получат дополнительной помощи США до февраля 2024 года. Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал закон: HR 6363, „Закон о дальнейших продолжающихся ассигнованиях и других расширениях 2024 года“», — сообщила пресс-служба.

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Приоритетные программы, в том числе по энергетике и ветеранам, профинансируют до 19 января, остальные направления — до 2 февраля. Палата представителей и сенат конгресса США одобрили документ большинством голосов.

Новый закон приняли, чтобы обеспечить продолжение работы правительства. Его внес спикер конгресса Майк Джонсон. В проект не включили дополнительные ассигнования на помощь Израилю и Украине. Американские СМИ сообщили, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разной позиции по расходам.