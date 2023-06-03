Мир 03 июня 2023, 21:20 Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США Президент США Байден подписал закон о повышении потолка госдолга для избежание дефолта РИА «Новости»

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Президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Пресс-релиз по этому событию опубликовали на сайте Белого дома.

«В субботу, 3 июня президент подписал закон, который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановления», — сказано в заявлении.

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Накануне Байден выступил перед американским народом с речью, в которой объяснил необходимость данного шага. Он заявил, что достигнутая двухпартийная договоренность помогла США избежать потери репутации как самого надежного финансового партнера в мире.

Он также рассказал, к чему могло привести, если бы этот закон не подписали. По его словам, экономику ждала рецессия, а миллионы людей остались бы без работы. Также это привело бы к «подорожанию всего». Байден назвал это «ямой», из которой выбираться бы пришлось долгие годы.