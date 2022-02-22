Байден подписал указ о санкциях из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подписал указ о первых санкциях за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга. Его слова привело РИА «Новости».

«Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его», — сообщил чиновник

Он добавил, что данный указ дает полномочия вводить санкции против любой персоналии, действующей в данных районах Украины.

Также чиновник пообещал, что во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры для привлечения России к ответу «за нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что администрация США ожидала от России признания независимости ДНР и ЛНР, поэтому была готова незамедлительно отреагировать на ситуацию. Она отметила, что в ближайшее время глава американского государства объявит о мерах, связанных с «грубым нарушением Россией своих международных обязательств».