Байден подписал протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Глава Белого дома Джо Байден во вторник подписал протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу новых членов — Швеции и Финляндии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Соединенные Штаты стали 23 страной из 30 стран — членов НАТО, ратифицировавшей вступление в блок двух северных государств. Протокол еще не подписали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

Заявки кандидатов на вступление в НАТО ранее ратифицировал сенат. После этого протоколы направили в Белый дом президенту США Байдену.

Швеция и Финляндия передали в НАТО заявки на вступление в мае нынешнего года на фоне начавшейся спецоперации на Украине. Турция сразу заблокировала начало процесса по рассмотрению заявок, но потом был подписан трехсторонний меморандум. Однако если страны не выполнят условия договора, турецкие власти не подпишут протокол, предупредил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.