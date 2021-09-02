Президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Мы говорили о месте и роли, где Украина в этом альянсе. <…> Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО. Но каким будет путь, мне сейчас сложно сказать», — сказал Зеленский. Трансляцию выступления вел телеканал «Украина 24».

Также глава Украины анонсировал визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина должна выполнить некоторое условия, чтобы соответствовать стандартам НАТО. При этом она подчеркнула, что США не могут единолично решать вопросы о членстве в альянсе.

«Мы продолжаем призывать к тому, чтобы двери НАТО были открыты для желающих вступить [в альянс], но только когда они готовы и могут выполнять обязательства и обязанности, касающиеся членства, а также делать вклад в евроатлантическую безопасность», — заявила Псаки.

Встреча Байдена и Зеленского прошла 1 сентября в Вашингтоне. Президенты обсудили меры поддержки Украины и подняли ряд других вопросов.