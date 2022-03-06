Байден поддержал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

Президент США Джо Байден приветствовал решение американских компаний Visa и Mastercard приостановить свою работу в России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден отметил текущие меры, которые принимают США, их союзники, партнеры и частные компании для увеличения расходов России в рамках ее агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard», — заявили в Белом доме.

Ранее Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности на территории России. В компаниях уточнили, что выпущенные в России карты перестанут работать за пределами страны. При этом выданными иностранным банками картам нельзя будет воспользоваться в РФ.

Позже Центробанк отметил, что выпущенные российскими банками карты Visa и MasterCard продолжат работать в РФ в обычном режиме до истечения срока их действия. Все деньги на счетах будут сохранены и доступны. Регулятор посоветовал россиянам во время поездок в другие страны брать с собой наличные и карту «Мир».