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    17 июля 2020, 23:22

    Байден поддержал Константинополь в вопросе статуса святой Софии

    Анастасия Кукова

    Кандидат от Демократической партии США на пост президента Джо Байден позвонил иерарху Константинопольского патриархата архиепископу Американскому Элпидофору (Ламбрианидис), чтобы высказаться в поддержку позиции по храму Святой Софии В Стамбуле.
    Байден поддержал Константинополь в вопросе статуса святой Софии

    Об этом американский архиепископ сообщил Facebook.

    «Я благодарен за телефонный звонок вице-президенту Байдену. Он выразил мне свою поддержку Вселенскому патриархату и солидарность с нашим стремлением сохранить статус-кво в отношении Святой Софии», — написал Элпидофор.

    Предметов разговора было решение турецкого президента Реджепа Эрдогана об отмене музейного статуса храма святой Софии в столице страны и превращении его в мечеть.

    В РПЦ ранее заявляли, что смена статуса самого большого в христианском мире храма задела религиозные чувства христиан.