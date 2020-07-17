Байден поддержал Константинополь в вопросе статуса святой Софии

Кандидат от Демократической партии США на пост президента Джо Байден позвонил иерарху Константинопольского патриархата архиепископу Американскому Элпидофору (Ламбрианидис), чтобы высказаться в поддержку позиции по храму Святой Софии В Стамбуле.

Об этом американский архиепископ сообщил Facebook.

«Я благодарен за телефонный звонок вице-президенту Байдену. Он выразил мне свою поддержку Вселенскому патриархату и солидарность с нашим стремлением сохранить статус-кво в отношении Святой Софии», — написал Элпидофор.

Предметов разговора было решение турецкого президента Реджепа Эрдогана об отмене музейного статуса храма святой Софии в столице страны и превращении его в мечеть.

В РПЦ ранее заявляли, что смена статуса самого большого в христианском мире храма задела религиозные чувства христиан.