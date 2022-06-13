Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием в США

Глава Белого дома Джо Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. По мнению американского лидера, такая инициатива поможет спасти жизни.

«С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней», — сказал Байден. Его слова привело РИА «Новости».

Инициатива, по мнению главы Белого дома, отражает шаги в правильном направлении. Законопроект должен стать значительным документом о безопасном владении оружием, считает Байден.

После стрельбы в техасской школе, жертвами которой стали 18 детей и трое взрослых, Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. При этом, меньше чем за две недели до этого происшествия, молодой человек устроил стрельбу в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк). Тогда погибло 10 человек. Глава Белого дома в своем заявлении отмечал, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».