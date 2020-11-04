Байден побил исторический рекорд по количеству голосов избирателей

Кандидат в президенты США Джо Байден уже сейчас получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны во время выборов. При этом подсчет результатов еще не закончен.

Об этом сообщил телеканал CNBC. Он уточнил, что кандидат в президенты побил рекорд Барака Обамы, который тот установил в 2008 году.

По информации Fox News, кандидат от Демократической партии уже получил 69 786 232 голоса. На данный момент он лидирует в президентской гонке. По предварительным данным, у него есть уже 238 голосов выборщиков, в то время как у действующего американского лидера Дональда Трампа — 213. Для победы один из них должен набрать 270 голосов,

Говорить о победе одного из кандидатов пока рано, потому что голоса подсчитали еще не во всех штатах. Несмотря на это, в штабах Байдена и Трампа уже не раз заявили о победе. Тем временем на улицы Америки вышли протестующие, которые тоже не стали ждать окончательных результатов. Многие из них выступают против действующего главы государства и требуют его немедленной отставки.

«Известия» напомнили, что на этих выборах президента США зафиксировали самую высокую явку за последние 120 лет. Предыдущий рекорд в истории страны поставили в 1900 году — тогда свои голоса отдали 73,7% избирателей. В этот раз проголосовали 66,9% американцев.