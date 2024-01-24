Мир 24 января 2024, 12:03 Байден победит на праймериз в Нью-Гемпшире, хотя формально не примет участия — СМИ CNN: Байден победит на праймериз Демпартии в Нью-Гемпшире IMAGO/Kyle Mazza/globallookpress

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Действующий президент США Джо Байден одержит символическую победу на предварительном внутрипартийном голосовании Демократической партии в Нью-Гемпшире. Официально он отказался участвовать в праймериз из-за внутриполитических интриг, сообщил телеканал CNN.

«Джо Байден выиграет праймериз в Нью-Гемпшире. <…> Победа является всего лишь символической. Из-за внутрипартийных разногласий Байден не зарегистрировался на предварительные выборы», — заявил автор статьи.

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Национальный комитет Демпартии решил провести первое голосование в Южной Каролине, а не Нью-Гемпшире. Однако последний ослушался и назначил праймериз раньше. В ответ на это Джо Байден отказался участвовать в гонке. Его противники воспользовались ситуацией и решили продвинуть альтернативных кандидатов, в том числе не объявленных ранее.

Сторонники Джо Байдена устроили неофициальную кампанию и призвали однопартийцев прийти на избирательные участки поддержать президента. Несмотря на то что формально праймериз в Нью-Гемпшире потеряли смысл, победа политика успокоит демократов. По словам журналистов, они опасались, что голосование приведет к его унизительному поражению.

На праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире лидировал Дональд Трамп. Его соперница Никки Хейли заявила, что не откажется продолжать борьбу.