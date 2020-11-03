Байден победил Трампа на первом же избирательном участке. Но есть нюанс

В США открылся первый участок для голосования в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, в котором избиратели отдали все свои голоса за Джо Байдена. Правда, проживают там всего пять человек.

Из-за того, что в поселке проживает так мало людей, голоса подсчитываются сразу, передает РИА «Новости».

В Америке есть еще один населенный пункт с небольшим количеством жителей — это Милсфилд. Там 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, и всего пять — Джо Байдена.

Президентские выборы пройдут 3 ноября. В некоторых штатах Америки они начались досрочно. В конце октября Трамп заявил, что выиграет президентскую гонку с отрывом.

Ранее эксперт рассказал, что игроки активно ставят на победу Байдена на выборах. И в этот раз по объему ставок выборы США уже бьют рекорд. А один британец даже поставил на победу Байдена 500 тысяч фунтов. На кандидата в президенты США от Демократической партии ставят те, кто доверяет соцопросам и мнению букмекеров.