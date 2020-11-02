Байден по результатам опроса обогнал Трампа в четырех ключевых штатах
По результатам опроса кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал действующего лидера Дональда Трампа в четырех ключевых штатах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о Висконсине, Аризоне, Флориде и Пенсильвании. Отмечается, что эти штаты называют «колеблющимися» или ключевыми, так как там обычно у кандидатов примерно одинаковые шансы.
По данным издания, опрос проводился с 26 по 31 октября. Наибольший отрыв зафиксирован в Висконсине (52%). Во Флориде у Байдена 47%, а в Аризоне и Пенсильвании одинаковые цифры (49%).