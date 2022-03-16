Байден по ошибке назвал вице-премьера Харрис первой леди США

Президент США Джо Байден назвал вице-премьера Камалу Харрис первой леди. Его поспешила поправить жена Джил, которая и является первой леди страны.

Во время выступления на мероприятии в Белом доме Байден объяснил отсутствие Харрис болезнью мужа первой леди.

«Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заболел коронавирусом», — сказал американский лидер. Цитату привело РИА «Новости».

Президента поправила его супруга Джил, после чего Байден понял свою ошибку.

«Точно. Она права. Это я!» — заявил глава Вашингтона под смех собравшихся на мероприятии.

Ранее Белый дом сообщил, что муж Камалы Харрис заразился коронавирусом. Дуглас Эмхофф получил положительный результат теста, а сама Харрис сдала отрицательный анализ.

Байден уже не первый раз ошибается во время своих выступлений. В середине января он сказал, что президентом США является Харрис. Причем американские издания подчеркнули, что Байден делает это регулярно. В марте и декабре 2021 года он называл Харрис «избранным президентом».