АР: Байден планирует предоставить гражданство США 11 млн нелегалов

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время примет закон, который позволит дать гражданство примерно 11 миллионам жителей США. Он намерен обратиться к Конгрессу с этим законодательным актом в первый день после инаугурации.

Об этом сообщил AP со ссылкой на источники. Издание отметило, что избранный президент намерен подать Конгрессу США законодательный акт о присвоении правового статуса примерно 11 миллионам жителей страны в первый день своего правления — сразу после инаугурации. Однако пока не понятно, как быстро это предложение реализуют — учитывая борьбу с коронавирусом, экономический кризис и другие приоритетные проблемы и задачи США.

Подобный план ранее хотел реализовать Барак Обама — он собирался сделать это в первый год после инаугурации, но так и не успел за весь свой срок. Если Байден воплотит это в реальность, то его действия присвоят правовой статус рекордному числу нелегалов за раз.

Последний раз такое решение принимал Рональд Рейган, который дал гражданство сразу трем миллионам человек в 1986 году.

Сейчас нельзя точно сказать, как много нелегалов находится на территории США. По данным Министерства внутренней безопасности, речь идет о 10,5-12 миллионах человек, при этом более 50% из них мексиканцы.