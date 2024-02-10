10 февраля 2024, 05:07
Байден перестал понимать, что еще живой — Трамп
Экс-президент США Трамп: Джо Байден не знает, что еще живой
Нынешний лидер Штатов Джо Байден может не понимать, что еще жив. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, его слова привело РИА «Новости».
На мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания политик высказался о расследовании спецпрокурора Роберта Гура о неправильном хранении секретных материалов со стороны Байдена.
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По словам экс-главы Америки, его преемник держал тайные документы в картонных коробках, стоящих в гараже за простой дверью. При этом у самого Трампа закрытые данные были в надежных помещениях.
«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что [он] живой», — сказал Трамп.
Ранее Байден выступил с экстренным обращением к нации по поводу расследования Робера Гура, где спецпрокурор написал не только о ненадлежащем хранении документов, но и о провалах в памяти у президента США. В своей речи действующий глава государства заявил, что с его разумом все в порядке. Однако на этом же мероприятии снова допустил грубую ошибку, назвав президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.
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