Мир 29 декабря 2022, 01:51 Байден перестал доверять охранникам из Секретной службы США Писатель Уиппл: Байден не доверяет охранникам Белого дома из Секретной службы США Pixabay

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Президент США Джо Байден не доверяет некоторым охранникам Белого дома из Секретной службы, которых он считает сторонниками республиканца Дональда Трампа. Об этом написал в новой книге о Белом доме писатель и журналист Крисс Уиппл, фрагменты которой опубликовала газета The Hill.

В книге «Битва его жизни: в Белом доме Джо Байдена» Уиппл утверждает, что Байден не доверяет группе охраны, которая, по его мнению, симпатизирует политическому лозунгу его предшественника на посту главы государства.

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«В Секретной службе работает огромное число белых экс-полицейских из южной части США, которые обычно придерживаются глубоко консервативных взглядов», — пояснил Уиппл.

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Показательным Байден считает инцидент с его собакой Мейджором. Пес покусал одного из охранников, и президент не отрицал этого факта. Однако глава Белого дома заявил, что детали инцидента не ясны и кто-то переврал факты. Книга должна поступить в продажу 17 января.

Обозреватель Spectator назвал главную ошибку Байдена по Украине. Обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях, а реакция России была очевидна с самого начала.