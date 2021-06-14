Байден перепутал страны в ходе своей речи про Россию

Президент США Джо Байден перепутал страны, когда рассуждал на саммите «Большой семерки» (G7) о расширении сотрудничества между США и Россией.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например, в Ливии», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Журналисты позднее попросили помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что имел в виду Байден. На что тот ответил, что президент США говорил о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии.

Байден также нарушил королевский протокол на саммите G7. Он прибыл на переговоры вместе с супругой Джилл позже королевы Великобритании Елизаветы II. Чета Байденов приехала на торжественный прием, опоздав на несколько минут. В итоге они появились на мероприятии позже королевы. Согласно королевскому протоколу, на любые мероприятия гости должны приходить раньше членов королевской семьи. Уходить же монархи должны первыми, а гости могут уехать только только после них.